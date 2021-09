Metroid Dread - Le Pack Amiibo composé de Samus et E.M.M.I. repoussé à début novembre

Alors que Metroid Dread doit officiellement sortir le 8 octobre 2021, soit le même jour que la Nintendo Switch OLED, les pack d'amiibo du jeu auront quant à eux un peu de retard. Si vous suivez l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que la pénurie de matières premières se fait de plus en plus ressentir en cette période de relance économique, de ce fait les reports s'accumulent pour différents articles, et les amiibo ne semblent pas échapper à la règle.

Désormais, le dual pack amiibo composé de Samus et de E.M.M.I. (nouvel ennemi du jeu) sera attendu pour le 5 novembre 2021 . Par chance, le jeu Metroid Dread quant à lui est toujours planifié au 8 octobre 2021.