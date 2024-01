Super Metroid : Mother Brain retrouve Samus Aran grâce à un impressionnant cosplay 16-bits

Si vous êtes fan de Metroid (depuis longtemps) et que vous gardez un souvenir impérissable de la lutte finale entre Samus Aran et Mother Brain dans Super Metroid, vous apprécierez probablement sa reconstitution en cosplay qui a eu lieu ce week-end au MAGFest, un festival américain dédié au jeu et à la musique et repérée par le compte X Metroid Database.

Réalisés sur près de huit mois par deux fans nommés, Matt et Carl, ces deux cosplays 16-bits sont vraiment sensationnels, plus particulièrement celui de Mother Brain, intégrant des LED et des mécanismes complexes. Pour vous en convaincre, nous vous invitons à découvrir ci-dessous deux vidéos, l'une de la révélation du cosplay lors du salon; l'autre qui vous révélera ses secrets de fabrication. En prime, quelques images. Enjoy.

