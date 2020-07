N'ayez pas peur du bide avec cette idée de cosplay pas cher du Pokémon Chétiflor

On vous a déjà montré le "travail" et les idées extravagantes du compte Facebook LOWCOSTCOSPLAY qui propose, comme son nom l'indique, des idées de cosplay pas cher et totalement barrées qu'un jeune homme s'amuse à réaliser... Et si, à notre avis, son chef d'oeuvre reste (et restera sans doute longtemps) l'arbre à pêches d'Animal Crossing : New Horizons (souvenez-vous) son incarnation des Pokémon Pikachu et Chétiflor reste tout de même assez saisissante ! Mais évidemment nous vous en laissons juge avec les images ci-dessous.

Source : Facebook

https://www.facebook.com/Lowcostcosplay/posts/2629443023971077