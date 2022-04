Metroid 64 : des fans imaginent un jeu Metroid pour la Nintendo 64

Contrairement à d'autres grandes licences Nintendo comme Mario et Zelda, Metroid n'a pas eu les honneurs d'un épisode sur Nintendo 64. Il faudra attendre la GameCube pour que la série voit ses mécanismes de jeu transposés en 3D avec les Metroid Prime. Pour autant, on peut se demander à quoi aurait pu ressembler Metroid sur la console 64 bits de Nintendo... Et si vous avez du mal à envisager le résultat, des fans ont décidé de répondre à cette question en développant Metroid 64, un jeu à la troisième personne, créé à partir du moteur Unity 3D. Pour le moment, le projet est toujours en cours mais les premières images dévoilées sur Twitter sont plus que prometteuses. On y voit Samus déambuler dans une grotte violette dans le plus pur style N64, sauter de plateforme en plateforme, utiliser son canon et même se transformer en boule morphing... En une seule séquence, on se retrouve projeté dans les années 90, à rêver comme on l'aurait fait à l'époque devant les premières images du jeu, en attendant sa sortie...

Le titre a encore quelques bugs mais les développeurs continuent de travailler et espèrent rendre public le jeu final. Evidemment, on suivra cela de près. En attendant, retrouvez la vidéo de Metroid 64 ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.