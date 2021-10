Metroid Dread - Rapports Vol. 9 - Tout sur l'arsenal de Samus et le gameplay du nouveau Metroid

Il est presque l'or, monseignor : Metroid Dread arrive d'ici quelques jours sur Nintendo Switch. Si vous voulez déjà vous mettre en condition, Nintendo vient de publier les Rapports Vol. 9 du jeu, s'attardant cette fois sur l'arsenal et les différentes capacités de Samus ainsi que sur le gameplay du titre; une mine d'infos qui vous aidera à mieux profiter du titre lorsqu'il sortira. D'ici, là Nintendo aura publié les ultimes rapports de Metroid Dread qu'évidemment, nous vous relaierons.

Pour rappel, Metroid Dread sera disponible le 8 octobre sur Nintendo Switch, le même jour que la Nintendo Switch OLED- voir détails LA.

Histoire

Suite à une mystérieuse transmission émise depuis ZDR, la Fédération galactique (un congrès formé par de nombreuses planètes à travers la galaxie) prend la décision d'envoyer une unité composée de sept robots E.M.M.I. sur la planète. Ils ont pour objectif d'enquêter sur la possible présence d'une menace que l'on croyait éradiquée : le dangereux parasite X, une forme de vie capable de répliquer les créatures qu'elle infecte. Cependant, peu après leur arrivée sur place, les E.M.M.I. ont subitement cessé d'émettre...

C'est maintenant au tour de Samus Aran, la plus grande chasseuse de primes de la galaxie, de faire route vers cette planète inexplorée pour mener l'enquête, mais elle ne se doute pas des terreurs qui hantent cette planète...

~Transmission de l'équipe de développement~

« Le scénario est présenté dès le début du jeu, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de devoir rattraper l'histoire avant de commencer à jouer, et ce même si vous n'avez jamais touché à un autre jeu de la série. Les moments-clés du scénario seront également montrés sous forme d'illustrations qui permettront aussi aux vétérans de la série de revoir ces éléments présentés sous un nouveau jour. »

« Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la série, jetez un œil au volume 4 des rapports Metroid Dread. »

Commandes

Cette aventure s'inscrit dans la série des jeux Metroid en 2D, connus pour marier action et exploration. Le jeu explique aussi lui-même comment utiliser les différentes capacités de Samus, vous pouvez donc également commencer à jouer directement et apprendre au fur et à mesure.

Compétences de base

Stick gauche : déplacer Samus

Inclinez le stick gauche vers la gauche ou la droite pour que Samus avance dans cette direction, et inclinez le stick vers le bas pour que Samus s'accroupisse. Vous pouvez aussi ajuster son angle de tir en inclinant le stick en diagonale vers le haut ou le bas.

Bouton Y : rayon

Appuyez rapidement sur le bouton pour que Samus tire des rayons devant elle avec son canon.

Bouton R maintenu + bouton Y : missiles

Le canon de Samus peut aussi tirer de puissants missiles. Pendant que vous jouez, le nombre de munitions qu'il vous reste est indiqué dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour récupérer de nouveaux missiles, ramassez les objets qui apparaissent quand Samus a vaincu un ennemi ou utilisez une unité de recharge de munitions ou une unité de recharge totale.

Bouton B : sauter

Appuyez sur le bouton B tout en inclinant le stick gauche vers la gauche ou la droite pour que Samus fasse un salto. Samus peut aussi s'accrocher aux rebords si vous inclinez le stick gauche dans leur direction pendant un saut ou une chute.

Capacités standard

Incliner le stick gauche vers la gauche/droite + bouton ZL : glissade

Traversez les passages à l'horizontale étroits avec cette technique. Samus peut l'utilise lorsqu'elle se tient debout et pendant qu'elle court.

Bouton X : frappe de riposte

Cette technique permet d'étourdir les ennemis en contrant leur attaque pour ensuite riposter avec un tir de rayon ou un missile. Les ennemis scintillent au moment où leurs attaques peuvent être contrées, à vous de trouver le bon timing. Samus peut aussi réaliser des frappes de riposte en pleine course ou en plein saut, et pendant qu'elle glisse ou se tient accroupie.

Bouton X pendant que Samus se déplace : frappe en course

Réalisée en exécutant une frappe de riposte en pleine course, cette technique permet à Samus de se rapprocher instantanément d'un ennemi tout en lui infligeant des dégâts, pour ensuite par exemple enchaîner sur une contre-attaque.

Bouton L maintenu + stick gauche : visée libre

Cette technique permet à Samus de viser et tirer à 360°. Dans Metroid: Samus Returns, Samus devait se tenir immobile pour pouvoir viser, mais dans Metroid Dread il lui est maintenant possible de le faire tout en courant, sautant, ou encore lorsqu'elle s'accroche à un rebord ou qu'elle est accroupie.

Bouton B près d'un mur lors d'un salto : saut mural

Cette technique permet à Samus de prendre appui sur un mur après un saut pour s'élancer une nouvelle fois dans les airs. Lorsque les deux parois d'un passage vertical sont assez proches, Samus peut ainsi sauter de l'une à l'autre pour grimper jusqu'au sommet.

~Transmission de l'équipe de développement~

« L'un de nos objectifs durant le développement de Metroid Dread a été de créer des connexions organiques entre les différentes actions. Prenez la frappe de riposte par exemple, elle permet non seulement d'enchaîner sur une puissante contre-attaque, mais aussi d'augmenter la quantité de munitions et d'énergie lâchée par les ennemis vaincus de cette manière, ce qui pourrait s'avérer un avantage décisif en plein combat. De plus, les frappes de riposte sont vraiment satisfaisantes à placer, essayer de les utiliser le plus possible ! »

« Au début du jeu, certains ennemis peuvent être vaincus d'une seule frappe en course, ce qui offre une bonne opportunité de découvrir à quel point il peut être grisant d'éliminer ses ennemis sans ralentir. »

Exploration

La série Metroid marie action et exploration dans des jeux où vous explorez un vaste monde pour progressivement gagner en puissance. Les zones que vous avez visitées apparaissent sur la carte, et il est donc crucial de bien savoir se repérer sur une carte. Dans Metroid Dread, il est possible d'afficher la carte complète en appuyant sur le bouton +.

Lorsque vous placez le curseur sur un point d'intérêt que vous avez déjà découvert, son nom apparaît en haut de l'écran.

Lorsque vous placez le curseur sur une icône et que vous appuyez sur le bouton Y, toutes les icônes identiques sont mises en surbrillance sur la carte. Cette fonctionnalité peut se révéler utile pour par exemple afficher toutes les portes qu'il est possible d'ouvrir avec une arme spécifique.

Les zones où se trouvent des objets cachés, tels que des réserves de missiles, sont indiquées en blanc.

Trouvez le terminal de cartes de chaque région pour télécharger sa carte complète. Après l'avoir utilisé une première fois, vous pouvez ensuite vous servir du terminal pour sauvegarder votre progression.

~Transmission de l'équipe de développement~

« La carte est un élément très important dans la série Metroid. Quelles nouvelles zones allez-vous pouvoir explorer avec la nouvelle capacité que vous venez d'obtenir ? Y a-t-il des portes que vous n'avez pas encore franchies ? Lorsque vous ne savez plus où aller, se pencher sur la carte permet généralement de trouver votre prochaine destination. »

« La nouvelle fonctionnalité qui permet de mettre les icônes en surbrillance est tout particulièrement utile, car elle permet par exemple de repérer toutes les portes pouvant être ouvertes avec la nouvelle capacité que vous venez d'acquérir. De plus, vous n'avez pas à affronter tous les ennemis qui se trouvent sur votre route. Lorsque vous revenez dans une région que vous avez déjà traversée, vous pouvez choisir d'éviter les adversaires les plus faibles. »

Éléments présents sur ZDR

Vous pouvez ouvrir de nouvelles routes et accéder à de nouvelles zones en éliminant certaines barrières et obstacles, quelques-uns de ces éléments resteront détruits de manière permanente tandis que d'autre se régénéreront après quelques instants.

Blocs rayon

Utilisez votre rayon sur ces blocs pour les faire disparaître.

Blocs missile

Comme leur nom l'indique, ces blocs peuvent être détruits à l'aide de missiles.

Portes rayon

Ces portes de couleur jaune s'ouvrent lorsque vous tirez sur elles avec votre rayon.

Portes rayon de charge

Ces portes à la lumière jaune vacillante peuvent être ouvertes avec le rayon de charge.

Stations de réseau

Utilisez ces stations pour recevoir des informations de la part d'Adam qui pourront vous aider à trouver votre prochaine destination. Vous pouvez aussi utiliser ces stations pour sauvegarder votre progression.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Sur ZDR, Samus peut détruire certains éléments du décor à l'aide de son rayon ou de ses missiles. Cette mécanique est un élément essentiel de l'aspect exploration des jeux Metroid. Certains de ces décors destructibles se fondent d'ailleurs à merveille dans leur environnement. Si vous ne savez plus où aller, tâchez d'ouvrir l'œil pour repérer les éléments susceptibles d'être détruits et tirez-leur dessus. »

Les E.M.M.I.

Ces robots de recherche envoyés par la Fédération galactique sur ZDR sont maintenant hors de contrôle et patrouillent désormais au sein de zones E.M.M.I. cloisonnées à la recherche de Samus. Les rayons et les missiles sont sans effet contre eux... Samus n'a quasiment aucune chance de survie si elle se fait capturer par un E.M.M.I.

Tous les E.M.M.I. peuvent détecter Samus si elle entre dans leur champ de vision, ou si elle émet des sons.

Une fois Samus visuellement identifiée par un E.M.M.I., celui-ci se met à la poursuivre à grande vitesse.

Si Samus se fait capturer, elle a une infime chance de s'en tirer en réalisant une frappe de riposte au bon moment. Notez cependant que face à un E.M.M.I., la fenêtre d'opportunité pour réaliser cette frappe est extrêmement mince.

Les portes de la zone E.M.M.I. se verrouillent lorsque Samus est repérée, et ne se rouvrent que lorsque l'E.M.M.I. aura perdu la trace de Samus.

La seule arme capable d'endommager le blindage est le canon oméga, une arme spéciale qu'il n'est possible d'obtenir que sous certaines conditions.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Les E.M.M.I. sont capables d'éliminer leurs proies en un seul coup. Cette attaque n'est toutefois pas complètement imparable, comme tous les ennemis, les E.M.M.I. émettent une brève lueur au moment où ils sont vulnérables à la frappe de riposte. »

« Cependant, le fenêtre d'opportunité ne se déclenche pas toujours au même moment et il est inutile d'appuyer de façon répétée sur le bouton X : votre seule chance est de réagir au bon moment. Cette fenêtre d'opportunité est très difficile à saisir, mais ne perdez pas espoir et continuez d'essayer. »

Dans le prochain rapport...

Le prochain et dernier volume des rapports Metroid Dread sera publié... la veille de la sortie du jeu ! Nous y listerons certains éléments que l'équipe de développement ne veut pas que vous manquiez. Restez à l'écoute !