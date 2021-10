Metroid Dread : attention au bug qui vous empêche de terminer le jeu - Marche à suivre en attendant la mise à jour officielle

Metroid Dread est disponible depuis peu mais c'est déjà un grand succès, tout du moins critique. Si vous êtes en train d'y jouer, vous devriez faire attention car Nintendo vient de confirmer l'existence d'un bug qui survient vers la fin et vous empêche de le terminer. En effet, dans certaines conditions, un message d'erreur apparaît, forçant le jeu à s'arrêter. A priori, cette erreur se déclencherait "si le joueur détruit une porte alors qu'un marqueur de carte pour cette porte spécifique est affiché sur la carte". On ne sait pas exactement de quelle porte il s'agit mais dans le doute mieux vaut ne pas utiliser de marqueur. Cependant, si cette erreur vous arrive lorsque vous relancerez le jeu, vous devrez supprimer le marqueur avant de recommencer à jouer. Retrouvez ci-dessous les notes officielles publiées par Nintendo et n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences. Une mise à jour est prévue plus tard ce mois-ci.

A bug has been found in #MetroidDread that can prevent players from progressing under a certain condition. A patch will be released by the end of October to fix this. We apologize for the inconvenience.



Learn more, including how to avoid the bug:https://t.co/iy1dDmOcJ7