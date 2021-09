Metroid Dread : un coup d'œil sur la boîte de jeu

Si votre body est ready pour ne pas dire raidi par Metroid Dread, vous savez qu'il vous reste encore quelques jours à patienter. En attendant, vous pouvez lire ou relire notre preview et nos news dédiées précédentes. Et si vous êtes là, vous pouvez aussi jeter un œil sur la boite de jeu qu'un compte Twitter vient de publier. L'occasion de voir l'extérieur de la jaquette mais aussi l'intérieur et de découvrir un très joli artwork... Que voulez-vous, on fait passer le temps comme on peut.

Pour rappel, Metroid Dread sera disponible le 8 octobre sur toute la gamme Nintendo Switch. Pour en savoir plus, retrouvez nos premières impressions dans notre preview spéciale.