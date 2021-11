Metroid Dread reçoit une mise à jour et passe en version 1.0.2 qui corrige quelques bugs - Tous les détails

Sorti, i l n'y a même pas un mois , Metroid Dread est déjà un des incontournables du catalogue de la Nintendo Switch. Si le jeu a globalement reçu les éloges de la presse et des joueurs, le jeu a malgré tout quelques défauts mais aussi quelques bugs. Dernièrement une première mise à jour en a corrigé un qui, dans certaines conditions, obligeait les joueurs à redémarrer leur parti... Aujourd'hui, Metroid Dread en reçoit une autre qui, cette fois-ci en corrige plusieurs, plus petits et fait passer le jeu en version 1.0.2. . Retrouvez ci-dessous, le détail de cette mise à jour qui devrait vous être proposée directement ou que vous pouvez lancer en appuyant sur + lorsque vous êtes sur a miniature du jeu.

