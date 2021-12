Metroid Dread sacré meilleur jeu de l'année 2021 par le magazine TIME

Comme chaque fin d'année, c'est l'heure des bilans et des remises de prix. Sur NM, la rédaction vous donnera ses coups de cœur et ses coups de griffes à la dernière seconde de l'année et les membre du site éliront leurs meilleurs jeux d'ici peu... En attendant, c'est le magazine TIME qui vient de dévoiler ces dix jeux de l'année; une liste (que vous pouvez retrouver ci-dessous) dans laquelle on retrouve le jeu indépendant Chicory: A Colorful Tale sorti il y a quelques jours sur Nintendo Switch dans la foulée de la diffusion d'un nouveau Indie World et des jeux comme Inscryption, Deathloop ou encore Returnal qui ont chacun dans leur genre fait grande impression sur d'autres plateformes. Cependant pour le prestigieux magazine américain, le jeu de l'année 2021 est... Roulement de tambour... Metroid Dread ! (et non un jeu qui s'appellerait Roulement de tambour- faut être logique, surtout que c'est marqué dans le titre de la news.) C'est donc une exclusivité Nintendo Switch qui s'impose selon TIME devant tous les autres. Alors êtes-vous d'accord avec ce choix ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Les 10 meilleurs jeux vidéo de 2021 selon TIME Magazine

Metroid Dread Inscryption Forza Horizon 5 Chicory: A Colorful Tale Hitman III Returnal Halo Infinite Deathloop Sable It Takes Two

Pour rappel, Metroid Dread est disponible sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos retrouvez notre test de Metroid_Dread ICI ainsi que la revue de presse consacrée au jeu, LA.

Source : Nintendolife