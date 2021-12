Nintendo Indie World : Retrouvez toutes les annonces et la rediffusion

Le Nintendo Indie World du 15 décembre 2021 vient de s'achever et il est temps pour nous de vous faire la liste de toutes les annonces de jeux ayant eu lieu durant cet événement vidéo. Au menu de nombreux titres indépendants prévus pour l'année 2022 ainsi que quelques titres disponibles dès maintenant . Voici tous les détails ainsi que la rediffusion de l'événement :

Sea of Stars : développé par les créateurs de The Messenger, ce nouveau RPG old-school servira de préquel à celui-ci et intégrera une histoire mêlant la magie du soleil et celle de la lune pour réaliser des combos dévastateurs. Les musiques de ce nouveau jeu seront composées par Yasunori Mitsuda, le légendaire compositeur derrière les bande-sons de Chrono Cross, Chrono Trigger et Xenoblade Chronicles 2. Sa sortie est prévue pour l'hiver 2022 .

Aliisha - The Oblivion of Twin Godess : Ce nouveau jeu indépendant qui sortira exclusivement sur Nintendo Switch vous proposera de vivre son aventure en solo comme en coopération en contrôlant deux soeurs, Aisha et Lisha, chacune se jouera différemment puisque la première utilisera le motion control des Joy-Con (en mode TV) et la seconde l'écran tactile de la console (en mode portable). Le titre sera disponible au printemps prochain .

Loco Motive : Un jeu d'énigmes et d'enquête en point & click dans lequel vous devrez prouver votre innocence en enquêtant sur un meurtre. Le jeu est prévu pour l'été 2022 .

After Love Ep : Par le créateur de Coffee Talk et de What Comes After que nous avions interviewé ici, ce jeu mélangera musiques, amour, amitié et perte d'un être cher pour vous lancer dans une histoire touchante et pleine de profondeur. Vous devrez ainsi tenir la promesse faite à votre regrettée petite amie en sortant un album. Le jeu sera disponible l'été prochain .

Dungeon Munshies : dans ce jeu vous devrez manger et cuisiner votre ennemi pour survivre à la vague de niveaux de plateformes en 2D qui vous attendent. Après votre mort, vous faites la rencontre du "nécro-chef" qui vous demandera de cuisiner différents plats pour obtenir des bonus divers et ainsi venir à bout du jeu.

Figment 2 : Creed Valley : La musique du jeu réagira à vos actions dans ce Zelda-like mélangeant jeu d'aventure et jeu musical. Suite du premier Figment, l'aventure devrait être plus interactive que jamais et ce dès février 2022 . Une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop.

Let's Play Oink Games : Dans cet collection de jeux de plateau estampillés "Oink Games" vous pourrez chassez des trésors sous-marins, investir en bourse, détecter de fausses peintures ou encore explorer la lune dans des classiques du jeu de plateau enfin interactif et porté sur écran. De la coopération locale et en ligne sont au menu dans ce titre disponible dès maintenant sur l'eShop . D'autres jeux seront ajoutés à l'avenir.

Endling - Extinction is Forever : Dans ce jeu aussi mignon que poignant, vous devrez, en tant que maman renard, faire face à la plus grande menace qui soit, l'urgence climatique et la destruction qu'engendre l'espèce humaine. Vous devrez ainsi guider vos trois renardeaux aux travers d'environnements dangereux dans ce jeu mélangeant aventure et infiltration afin d'amener le plus de renardeaux possible à la fin du jeu. Leur nombre dépendra de vos actions en jeu. Sauvez les derniers renards dès le printemps prochain .

OlliOlli World : Suite de la saga des jeux OlliOlli qui dès le 8 février prochain qui vous emmènera dans de folles glissades vers le Gnarvana. Vous pourrez créer et partager votre parcours dans ce nouvel opus et les partager en ligne. Une démo est disponible sur l'eShop .

River City Girls 2 : suite du beat'em up River City Girls, toujours développé par Wayforward, vous pourrez combattre les méchants dans les rues de River City en contrôlant 6 personnages aux combos et aux styles de combats différents. Purifiez les rues de votre ville dès l'été prochain grâce à Kyoko, Misako et leurs amis.

Durant le montage final des jeux à venir n'ayant pas eu le droit à une présentation plus longue nous avons pu découvrir des images de Parkosaurus ( prévu au printemps prochain ), de Don't Starve Together (prévu au printemps 2022 ), de Chicory: A Colorful Tale ( disponible dès maintenant ), de Baby Storm ( prévu le 21 janvier prochain ), de Grime ( prévu pour l'été prochain ), de Gerda A Flame in Winter ( prévu pour 2022 ), de Timelie ( disponible dès maintenant avec une démo gratuite ) et de Behind the Frame: The Finest Scenery ( prévu pour le printemps prochain .