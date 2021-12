Timelie - Le dernier jeu de Urnique Studio disponible sur Nintendo Switch

Dernier jeu signé Urnique Studio mêlant aventure et énigme temporelle, Timelie est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 19,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous, accompagné de son descriptif.

Percevez les événements futurs pour planifier votre stratégie, vous faufiler derrière un ennemi, ou manipuler le temps au cours du voyage d'un mystérieux chat et d'une petite fille aux pouvoirs prémonitoires.

Prévoyez le futur et corrigez le passé

La maîtrise de la trame temporelle permet aux joueurs de manipuler le temps à loisir, à la façon d'un lecteur multimédia. Glissez sur la ligne vers la gauche pour revenir en arrière et corriger vos erreurs passées. Glissez vers la droite pour découvrir votre futur et obtenir de précieuses infos pour modifier votre passé.

Un jeu coopératif, en solo

Contrôlez la jeune fille et le chat simultanément, prévoyez leurs actions et leurs déplacements pour qu'ils se complètent, qu'ils ne se fassent pas repérer, qu'ils détournent l'attention des ennemis et qu'ils s'évadent enfin du monde dont ils sont prisonniers. Découvrez un gameplay coopératif pour joueur solo jusqu'ici inédit.

Un monde au-delà du temps

Plongez dans un monde vibrant aux graphismes surréalistes remplis d'abstractions colorées. Explorez des lieux étranges où vous attendent de nombreux dangers... mais aussi des découvertes étonnantes.