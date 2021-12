Sea of Stars donne de ses nouvelles avec une bande-annonce durant l'Indie World

Préquel de The Messenger, Sea of Stars, toujours développé par Sabotage Studio, viendra vous faire découvrir son monde féérique vu du dessus en hiver 2022 . Ce RPG au tour par tour vous lancera dans une aventure dans laquelle les oppositions entre le soleil et la lune deviendront la plus grande force des Deux Enfants du Solstice qui serviront de personnages principaux à l'intrigue. La bande-son du titre sera de plus composée par Yasunori Mitsuda, le compositeur derrière certaines musiques de Xenoblade Chronicles 2, ou encore derrière les bandes-son de Chrono Trigger et de Chrono Cross. Une chose est sûre les fans de JRPG seront servis.

Sea of Stars par Sabotage Studio : cette préquelle de The Messenger raconte l’histoire de deux Enfants du Solstice, une moine lunaire et un danseur de lame solaire. Les fans de RPG vont sans doute apprécier son histoire riche en rebondissements, son système de combat au tour par tour ainsi que son monde à explorer librement. Certaines des musiques ont été composées par le grand Yasunori Mitsuda, qui a aussi travaillé sur Chrono Trigger, Chrono Cross et Xenoblade Chronicles 2. Sea of Stars sortira à l’hiver 2022 sur Nintendo Switch.