Sea of Stars aura bel et bien droit à une version physique

En collaboration avec iam8bit, société spécialisé dans les versions physiques des jeux indépendants, Sabotage Studios viennent d'annoncer que leur futur bébé Sea of Stars (la suite/préquel de The Messenger) aura bel et bien droit à une sortie en version boîte dès le début de l'année 2024 (d'ici avril donc ) . Une excellente nouvelle pour les collectionneurs, les amateurs de jeux en boîte ou les allergiques au dématérialisé. Une édition que l'on espère débarquer en france à la même date mais qui sera malgré tout forcément disponible en import.

Sea of Stars sera disponible dès le 29 août sur Nintendo Switch.

