Sea of Stars dévoile sa bande-annonce de lancement

Sea of Stars, le RPG préquel de The Messengers hommage aux JRPG de la grande époque est toujours prévu sur Nintendo Switch dès le 29 août prochain . Développé par Sabotage Studio, le titre se dévoile aujourd'hui un peu plus, après l'annonce hier de sa sortie en version boîte dès le début de l'année 2024 (voir notre article en cliquant-ici), avec sa bande-annonce de lancement.

De quoi pouvoir admirer encore une fois son style graphique et sa direction artistique de toute beauté. Vous laisserez-vous tenter par un voyage sur la mer des étoiles ? N'hésitez-pas à nous faire part de votre intérêt pour le jeu en commentaires !

☀️OFFICIAL LAUNCH TRAILER ????



Sea of Stars arrives next Tuesday, August 29th on Steam (PC), Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X/S.



Big thanks to all who have helped us spread the word ❤️ pic.twitter.com/7NlMgSJs2O