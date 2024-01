Sea of Stars : le DLC "mystérieux et farfelu" avance bien

Sacré Meilleur Jeu indépendant aux GAME AWARDS 2023, Sea of Stars, le RPG old-school du studio Sabotage est incontestablement l'un des meilleurs jeux de l'année passée. Si vous êtes fan, vous savez probablement qu'un DLC est actuellement en cours de développement. Nommé Throes of the Watchmaker (que l'on peut traduire par Les Affres de l'Horlogère) le DLC devrait nous permettre de retrouver l'Horlogère pour une aventure secondaire à part entière. En attendant de pouvoir y jouer, on l'espère, plus tard dans l'année, l'équipe de développement du jeu a partagé un petit message sur ses réseaux.

Lors d'un petit événement interne, le DLC, "mystérieux et farfelu", a été présenté à l'équipe (voir image ci-dessous). A priori, le développement avance bien et le DLC est sorti de sa phase de pré-production... Pas d'autres infos pour le moment, mais une chose est sûre, comme la mer (des étoiles), la hype monte !

Pour rappel, Sea of Stars est disponible en téléchargement sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix actuel de 33,99€. Par ailleurs, vous pouvez découvrir le jeu grâce à une démo gratuite;

Back in November the team gathered for Sabobo Summit where the DLC for Sea of Stars was pitched, along with the vision for "Game 3"????



Work is going well with the mysterious and wacky DLC which has officially graduated from pre-production!



Malevolent spectacle awaits... pic.twitter.com/chsFMFOq43