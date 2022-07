Sea of Stars voit sa sortie repoussée à l'année prochaine mais ses développeurs planchent sur une démo jouable

Le préquel de The Messenger, Sea of Stars, développé lui aussi par Sabotage Studio vient d'annoncer décaler sa date de sortie d'un vague hiver 2022 à un très vague 2023 . Expliquant vouloir privilégier la qualité du jeu et la santé de l'équipe de développement de celui-ci, la team Sabotage s'est fendue d'un communiqué aussi honnête que clair sur Twitter pour annoncer la mauvaise nouvelle aux fans.

Voici la traduction de leur message :

Alors que nous nous rapprochons d'une très grande étape, la route vers le lancement devient plus claire, et nous nous retrouvons ici avec un gros corps de texte et nos logos en bas. En gardant à l'esprit nos deux principales priorités - la qualité de vie de notre équipe et la qualité du jeu fini - nous pouvons maintenant confirmer que Sea of ​​Stars sortira en 2023. Nous comprenons que l'attente est une grande demande et souhaitons remercier sincèrement notre communauté pour son soutien complet et ses ondes positives. En attendant, nous examinons les options pour offrir une tranche jouable à tout le monde cette année. Tout l'amour,

Saboteam

Une mauvaise nouvelle s'accompagne parfois d'une bonne et Sabotage Studio dévoile, dans son message, travailler sur une démo du titre pour le grand public sans pour autant ni la confirmer ni la promettre. Nous aurons probablement des nouvelles de Sea of Stars au cours de cette année. Il faudra donc prendre son mal en patience avant de toucher le préquel de The Messenger.

Sea of Stars par Sabotage Studio : cette préquelle de The Messenger raconte l’histoire de deux Enfants du Solstice, une moine lunaire et un danseur de lame solaire. Les fans de RPG vont sans doute apprécier son histoire riche en rebondissements, son système de combat au tour par tour ainsi que son monde à explorer librement. Certaines des musiques ont été composées par le grand Yasunori Mitsuda, qui a aussi travaillé sur Chrono Trigger, Chrono Cross et Xenoblade Chronicles 2. Sea of Stars sortira à l’hiver 2022 sur Nintendo Switch.