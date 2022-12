Sea of Stars devrait sortir l'été prochain selon ses développeurs

Le préquel de The Messenger, Sea of Stars, développé lui aussi par Sabotage Studio vient d'annoncer sa fenêtre de sortie dans une vidéo dédiée. C'est Yasunori Mitsuda, le compositeur de la musique du jeu (et de celles de Xenoblade Chronicles 2, Chrono Cross ou encore Chrono Trigger) , qui vient d'annoncer la bonne nouvelle, Sea of Stars devrait sortir l'été prochain . Le jeu avait en effet malheureusement été repoussé de 2022 à 2023 il y a quelques mois.

N'hésitez pas à visionner la vidéo du studio ci-dessous afin d'avoir un meilleur aperçu du futur titre de Sabotage Studios après un The Messenger très réussi.