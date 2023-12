Sea of Stars dépasse les 4 millions de joueurs

Après avoir annoncé son millier de jeux vendus lors de sa sortie, Sabotage Studios est revenu sur son hit de cette année 2023, Sea of Stars, le plus bel hommage aux JRPG de l'époque, en annonçant que le titre venait de dépasser les 4 millions de joueurs en moins de 4 mois depuis sa sortie le 29 août dernier .

Cette très belle performance est due à plusieurs facteurs, tout d'abord l'exposition dont le jeu a fait preuve depuis son annonce, son style graphique, sa disponibilité dans le Game Pass de Microsoft dès le jour de sa sortie (on parle bien de 4 millions de joueurs et non pas de 4 millions de jeux vendus) mais aussi et surtout grâce à la qualité folle du titre. Faites-vous partie de ces 4 millions de joueurs ?

Sea of Stars has been played by over 4 million people across all platforms and subscription catalogs in less than 4 months ???? pic.twitter.com/qFC4FCWBy0