Sea of Stars - La version physique européenne sera disponible début mai sur Nintendo Switch

Si vous n'avez pas encore succombé à l'achat de l'excellent Sea of Stars en dématérialisé, ou que vous avez réussi à vous contrôler pour ne pas sauter sur son édition physique parue en fin d'année au Japon, l'attente pour la version physique du RPG de Sabotage Studio touche à sa fin en Europe. iam8bit, Sabotage Studio et Just For Games viennent en effet d'officialiser leur partenariat pour proposer Sea of Stars en version physique en Europe à partir du 10 mai 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Le jeu comprend en bonus une affiche double face illustrée par le concept artist Bryce Kho

À propos de Sea of Stars : Sea of Stars est un RPG au tour par tour inspiré des classiques du genre. Découvrez l'histoire de deux Enfants du Solstice qui combinent les pouvoirs du soleil et de la lune. Leur magie d'éclipse est la seule force capable d'anéantir les créations monstrueuses du Fleshmancer, un alchimiste malfaisant. Caractéristiques principales : Un RPG au tour par tour inspiré des classiques du genre !

Un système de combat au tour par tour captivant : assénez des coups synchronisés, alimentez des combos, infligez des dégâts de différents types et bloquez les attaques adverses.

Des mécanismes d'exploration libre : nagez, grimpez, sautez ou escaladez pour poursuivre votre exploration fluide du monde.

Une aventure narrative : rencontrez des dizaines de personnages et découvrez leurs histoires au fil d'un périple passionnant.

Un monde riche de possibilités diverses : besoin d'un peu de calme ? Cuisinez, pêchez, faites du bateau ou reposez-vous dans une taverne locale.

La version commerciale inclut : affiche recto verso illustrée par Bryce Kho.