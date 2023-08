Sea of Stars - Le nouvel RPG de Sabotage Studios sera disponible dans 2 semaines sur Nintendo Switch

Après The Messenger, Sabotage Studios a souhaité partir vers un tout autre horizon pour flirter du côté du J-RPG avec leur nouveau titre Sea of Stars. Initialement annoncé en 2020, et repoussé en 2022 pour une sortie en 2023, le titre sera finalement disponible le 29 août 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents. En comptant les jours qui nous séparent de cette sortie, nous vous rappelons qu'une démo du jeu est également disponible sur l'eShop pour vous faire une petite idée de l'aventure qui vous attend.

Sea of Stars raconte l'histoire de deux Enfants du Solstice qui combinent leurs pouvoirs du soleil et de la lune afin d'utiliser la magie d'éclipse, la seule force capable de terrasser les monstrueuses créations d'un alchimiste malfaisant appelé Le Fleshmancer. Des combats palpitants au tour par tour - Attaques synchronisées, combos, boosts, types de dégâts et contrer les sorts.

Explorez en toute liberté - Nagez, grimpez ou sautez et arpentez le monde sans difficulté.

Une aventure riche en histoires - Des dizaines de personnages et d'arcs narratifs rythmeront ce périple captivant.

Un monde à votre rythme - L'aventure va trop vite ? Voguez, cuisinez, pêchez ou jouez au célèbre jeu de société Wheels.

