Sea of Stars : 100 000 exemplaires vendus le premier jour

On savait que Sea of Stars, le RPG old-school du studio Sabotage était attendu mais on se doutait pas que c'était à ce point ! Sur les réseaux sociaux officiels du jeu, les développeurs ont tenu à remercier les joueurs pour leur soutien et leur enthousiasme. Pour son premier jour de commercialisation, Sea of Stars s'est, en effet, vendu à 100 000 exemplaires . Une belle performance pour un jeu disponible sur Nintendo Switch, Steam, Playstation et Xbox (sachant que le jeu est disponible sur le Game Pass).

Pour rappel, Sea of Stars est disponible en téléchargement sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix actuel de 33,99€. Par ailleurs, vous pouvez découvrir le jeu grâce à une démo gratuite;

Sea of Stars raconte l'histoire de deux Enfants du Solstice qui combinent leurs pouvoirs du soleil et de la lune afin d'utiliser la magie d'éclipse, la seule force capable de terrasser les monstrueuses créations d'un alchimiste malfaisant appelé Le Fleshmancer. Des combats palpitants au tour par tour - Attaques synchronisées, combos, boosts, types de dégâts et contrer les sorts.

Explorez en toute liberté - Nagez, grimpez ou sautez et arpentez le monde sans difficulté.

Une aventure riche en histoires - Des dizaines de personnages et d'arcs narratifs rythmeront ce périple captivant.

Un monde à votre rythme - L'aventure va trop vite ? Voguez, cuisinez, pêchez ou jouez au célèbre jeu de société Wheels.