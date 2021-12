Dungeon Munchies - Passez les monstres à la casserole dès à présent sur Nintendo Switch

Nouveau titre développé par maJAJa et tout juste annoncé sur par le biais de l'Indie World diffusé ce 15 décembre , Dungeon Munchies se présente commpte un action-plateformer où vous incarnez une chef plus morte que vivante en quête de monstres à cuisiner. Sitôt annoncé, Dungeon Munchies est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch au prix de 14,49€. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Vous avez été ressuscité dans un énorme complexe souterrain et vous devez quitter cet étrange endroit. Aidé de la nécro-chef morte-vivante Simmer, vous devez survivre, vous nourrir et trouver un moyen de vous évader. Dungeon Munchies est un jeu d’action à défilement latéral avec éléments de JDR mettant l’emphase sur la chasse aux créatures, leur préparation culinaire, et la dégustation de plats à base de monstres pour obtenir certaines capacités. La combinaison de plats que vous choisissez de manger aura un impact sur votre manière de jouer. Un grand menu pour un gros estomac Avec un estomac capable de ne supporter que sept plats, vous devez cuisiner un plat qui optimisera vos capacités. Choisir entre jus de goyave, crevettes grillées ou crabe sauté reviendra à choisir entre récupération de vie, dégâts supplémentaires ou bouclier d’eau. Les outils de l’artisan Créez toutes sortes d’armes mortelles à partir de plantes et de morceaux d’animaux que vous ne pouvez pas manger. Associez-les à vos plats favoris pour créer les combos de bataille les plus puissants. Aliments frais de la ferme et produits localement À cette époque obscure, les ingrédients sont difficiles à obtenir. Vous devrez vous préparer à affronter des escargots électriques, des crevettes aux griffes aiguisées et des guêpes tirant des lasers afin de récupérer les délicieux morceaux que vous convoitez. Il se passe quelque chose d’anormal ici... De la nécro-chef triple A auto-proclamée au diabolique « Seigneur de la forêt » vaudou, en passant par les révolutionnaires radicaux du culte de la révolution des fruits, tout le monde voudra vous assigner des tâches, mais aucun d’entre eux n’est totalement sain d’esprit. Que se passe-t-il réellement dans ce donjon ?

Source : Nintendo