Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses : contrôler deux sœurs dans cette exclu Nintendo Switch en solo ou en coopération

Développé par Underscore, Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses est un jeu indépendant développé exclusivement sur Nintendo Switch. Dans celui-ci vous incarnerez deux sœurs jumelles, Aisha et Lisha, qui vont se jouer différemment, Aisha sera jouable via les motion control des Joy-Con en mode TV et Lisha qui se jouera via l'écran tactile en mode portable. Vous pourrez jouer au jeu en solo mais aussi en coopération locale, ainsi vous pourrez résoudre les énigmes du temple abandonné et venir à bout de l'aventure Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses qui sortira au printemps prochain .

Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses par UNDERSCORE : dans ce jeu d’énigmes, la coopération va s’avérer essentielle pour explorer un temple abandonné. Que vous jouiez en solo ou à deux en coop, vous allez devoir faire œuvrer ensemble les jumelles Aisha et Lisha en leur faisant échanger des indices et en activant des mécanismes pour vous aventurer toujours plus loin dans le temple. Mais attention, ce lieu regorge de monstres menaçant et de pièges retors, dont certains peuvent déclencher des fins alternatives. La touchante musique et le scénario poignant de ce jeu accompagneront vos aventures à la recherche des secrets du temple. Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses sortira au printemps 2022 sur Nintendo Switch.