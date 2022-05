Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses : l'aventure coopérative des deux sœurs voit sa sortie repoussée

Attendue sur Nintendo Switch ce printemps-ci , l'aventure Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses voit sa sortie repoussée à plus tard cette année . Ce sont les éditeurs du jeu PQube qui l'ont annoncé sur twitter avec un message cosigné par les développeurs du jeu, l'équipe d'Underscore. Voici la traduction de ce message :

Nous avons décidé de retarder la sortie d'Aliisha: The Oblivion of Twin Goddesses jusqu'à plus tard dans l'année. Cette décision intervient après les vagues de soutien et de commentaires que nous avons reçus de la communauté ; en particulier autour de l'utilisation des commandes de mouvement. Ce temps de développement supplémentaire permettra à l'équipe d'UNDERSCORE de créer une expérience solo complète pour vous, les fans. Nous vous remercions de votre compréhension et sommes impatients de vous en dire plus sur Lisha, Aisha et AMBU au fur et à mesure que notre voyage progresse.

Il faudra donc faire encore preuve d'un peu de patience avant de pouvoir vivre l'aventure coopérative de Lisha et d'Aisha. Pour rappel Aisha sera jouable via les motion control des Joy-Con en mode TV et Lisha qui se jouera via l'écran tactile en mode portable.