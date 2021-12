Endling - Extinction is Forever sensibilise les joueurs sur l'avenir de la planète sur Nintendo Switch

Développé par Herobeat Studios, Endling - Extinction is Forever se présente comme un titre mêlant infiltration, survie et aventure. Incarnant une maman renard dans un monde dévasté, votre objectif sera de conduire vos renardeaux dans un endroit à l'abri de toute menace. Développé avec l'envie de sensibiliser les joueurs sur l'environnements et les dangers encourus à court terme, Endling - Extinction is Forever sera disponible dans le courant du printemps 2022 sur Nintendo Switch.

Une maman renard, la dernière du genre, pourra-t-elle sauver ses trois renardeaux ? Découvrez à quoi ressemblerait la vie dans un monde ravagé par l'humanité à travers les yeux du dernier renard sur Terre dans cette aventure éco-consciente. Découvrez la force destructrice de la race humaine alors qu'elle corrompt, pollue, et exploite les ressources les plus précieuses de l'environnement naturel jour après jour. Explorez le monde à défilement latéral en 3D d'Endling et défendez vos petits, trois minuscules boules de poils sans défense, nourrissez-les, regardez-les grandir niveau après niveau, découvrez leurs personnalités uniques et leurs peurs, et surtout, aidez-les à survivre. Utilisez la furtivité pour guider votre portée vers un lieu moins dangereux à la faveur de la nuit. Passez la journée à vous reposer dans un abri improvisé et planifiez votre prochain déplacement avec prudence : ce pourrait bien être le dernier pour vous et vos petits. Caractéristiques : Explorez des environnements dévastés basés sur des problèmes actuels réels.

Chassez d'autres animaux pour nourrir vos petits et évitez de devenir la proie.

Mettez votre instinct de survie à l'épreuve et faites face à des décisions émotionnelles intenses.

Amenez vos petits au dernier endroit sûr où les humains ne pourront pas leur faire de mal.

Occupez-vous de vos renardeaux, nourrissez-les, et apprenez-leur de nouvelles compétences pour les rendre moins vulnérables.

Survivez.