Endling - Extinction is Forever - Votre lutte contre l'Humanité débutera en juillet sur Nintendo Switch

Histoire émouvante d'une renarde devant à tout prix sauver ses petits, derniers représentants de l'espèce, face aux horreurs de l'humanité, Endling - Extinction is Forever est un titre qui parle à beaucoup de joueurs à l'heure actuelle. Alors que nous n'avions pas encore de date de sortie, HandyGames vient de dévoiler un tout nouveau trailer mettant enfin un terme à nos attentes. Endling - Extinction is Forever sera officiellement disponible à partir du 19 juillet 2022 au prix de 29,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Une maman renard, la dernière du genre, pourra-t-elle sauver ses trois renardeaux ?

Découvrez à quoi ressemblerait la vie dans un monde ravagé par l'humanité à travers les yeux du dernier renard sur Terre dans cette aventure éco-consciente.

Découvrez la force destructrice de la race humaine alors qu'elle corrompt, pollue, et exploite les ressources les plus précieuses de l'environnement naturel jour après jour.

Explorez le monde à défilement latéral en 3D d'Endling et défendez vos petits, trois minuscules boules de poils sans défense, nourrissez-les, regardez-les grandir niveau après niveau, découvrez leurs personnalités uniques et leurs peurs, et surtout, aidez-les à survivre.

Utilisez la furtivité pour guider votre portée vers un lieu moins dangereux à la faveur de la nuit. Passez la journée à vous reposer dans un abri improvisé et planifiez votre prochain déplacement avec prudence : ce pourrait bien être le dernier pour vous et vos petits.

Caractéristiques :