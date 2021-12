OlliOlli World dévoile sa nouvelle date de sortie sur Nintendo Switch

Initialement attendu pour 2021, le jeu de skateboard OlliOlli World a enchaîné quelques mauvais tricks et s'est vu reporté à plusieurs reprises sur Nintendo Switch. Mais cette fin d'année semble apporter de bonnes nouvelles dans son sillage. Un nouveau trailer dévoilé à l'occasion de l'Indie World de ce 15 décembre nous a permis de voir du contenu supplémentaire, ainsi qu'une nouvelle date de sortie désormais programmée au 8 février 2022 . Pour les plus impatients, OlliOlli World est disponible en précommande sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 29,99€.

Ridez dans le monde vibrant de Radlandia aux côtés de personnages colorés, et enchaînez les grinds et les tricks pour tenter d'approcher les dieux du skate dans votre quête vers le Gnarvana.

Sillonnez un monde aussi étrange que merveilleux en relevant des défis et en accomplissant des missions, et faites-vous de nouveaux amis en cours de route. Personnalisez les tenues de votre personnage, ses tricks et son style et découvrez des niveaux remplis de chemins différents qui vous permettront de vous exprimer au maximum. Défiez le reste du monde en mode Ligues ou affrontez un ami autour de vos meilleurs tricks dans l'un des millions de niveaux à partager disponibles. Profitez de toute l'accessibilité, la profondeur et la liberté que vous offre le gameplay inimitable d'OlliOlli World.

OlliOlli World est le troisième opus de la série mondialement encensée OlliOlli développée par Roll7, studio indépendant récompensé aux BAFTA et vainqueur de nombreux prix.

Caractéristiques :