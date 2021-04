Indie World : retrouvez tous les détails et toutes les annonces

Le nouvel Indie World de Nintendo vient d'être diffusé (voir ici.) L'occasion de constater à quel point la scène indépendante est diverse et jeune mais aussi qu'elle se sent bien sur Nintendo Switch. Parmi les bonnes surprises, le classique FEZ débarque dès aujourd'hui sur Nintendo Switch et Oxenfree reçoit une suite... Pour le reste, en attendant de découvrir nos news dédiées, retrouvez ci-dessous les titres de tous les jeux présentés et leurs dates de sortie :

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.