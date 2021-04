Aerial_Knight's Never Yield un tout nouveau runner annoncé sur Nintendo Switch avec une démo

Aerial_Knight's Never Yield derrière ce titre incongru se cache un tout nouveau runner; dans lequel vous devrez donc courir, sauter ou encore glisser pour éviter les obstacles avec une ambiance assez folle. Ce titre qui sortira le 19 mai prochain s'adresse avant tout aux plus férus de challenges et de speed-run, une démo devrait être disponible sous peu sur l'eShop de la Nintendo Switch.

HISTOIRE

Entrez dans la peau de Wally. Un personnage mystérieux ayant retrouvé ce qu'on lui avait dérobé. Avec un peu de chance, vous serez assez rapide pour distancer vos ennemis. Dévoilez la vérité et tentez de dissiper le mystère sur ce qui leur est arrivé.





GAMEPLAY

Aerial_Knight's Never Yield est un jeu en side-scrolling 3D dont le gameplay est semblable à celui d'un runner classique. Le jeu possède une histoire captivante qui garde les joueurs constamment en mouvement. Courez, sautez, glissez ou « foncez » pour faire diverses acrobaties et créer des combinaisons stylées, et prenez garde aux défis qui vous attendent. Aerial_Knight's Never Yield est fait pour les joueurs amateurs de speedrun, tout en étant agréable à explorer pour les joueurs occasionnels.







BANDE-SON

La bande-son d'Aerial_Knight's Never Yield a été créée par « Danime-Sama », un artiste de Détroit, et contient les voix d'autres artistes venant du monde entier.







REMARQUE DU DÉVELOPPEUR

J'ai commencé ce projet comme une passion, de mon côté, et je voulais créer quelque chose de familier mais d'innovant pour cette génération de joueurs, tout en mettant en lumière des aspects d'une culture qui sont souvent ignorés. J'espère vraiment que vous aimerez ce jeu une fois qu'il sera sorti, et que vous suivrez mon parcours de création de jeux nouveaux et intéressants.



- Aerial_Knight