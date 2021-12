Let’s Play! Oink Games : quatre jeux de plateau cultes débarquent sur Nintendo Switch

Parmi les titres disponibles hier dans la foulée de la diffusion du nouveau Indie World (dont vous pouvez retrouver les détails ICI) il y a Let’s Play! Oink Games qui vous propose non pas un mais quatre jeux d'un coup ! Pour ceux qui l'ignore, Oink Games est un éditeur de jeux de société bien connu pour ses titres très originaux au style reconnaissable entre tous. Si vous cherchez à vous amusez en famille ou entre amis, en local ou en ligne avec des jeux de plateaux originaux et o! combien créatif, Let’s Play! Oink Games est assurément fait pour vous !

Let’s Play! Oink Games est disponible actuellement au prix de 19,99€ sur l'eShop. Vous pouvez le télécharger ici. Retrouvez ci-dessous le détails des quatre jeux proposés.

Avec plus d’un million d’exemplaires vendus à travers le monde, le créateur de jeux en constante expansion, Oink Games, lance ses œuvres sur Nintendo Switch ! Amusez-vous avec ces jeux de société d'une nouvelle manière, avec des amis ou des membres de votre famille, et à tout moment. En ligne ou hors connexion, let’s play!

●Deep Sea Adventure

Lauréat du Grand prix au premier Game Market ! Un groupe d’aventuriers se rassemble dans un sous-marin pour essayer de récupérer des trésors enfouis au fond de l’océan. Chacun est bien équipé d’une combinaison de plongée mais plonger ensemble dans un très vieux sous-marin signifie qu'il faut partager la même réserve d’oxygène. Si l’un d’eux plonge trop profond, les vies des autres explorateurs pourraient être en danger ! Les aventuriers parviendront-ils à rentrer sains et saufs au sous-marin ?

●A fake artist goes to NY

L’art rencontre la déduction dans ce jeu de société ! Tous les joueurs réalisent un dessin ensemble... mais l’un d’eux n’a aucune idée de ce qu’ils dessinent. Un imposteur se cache parmi les vrais artistes. Arriverez-vous à découvrir son identité sans le laisser deviner le thème du dessin ? Essayez de ne pas attirer les soupçons tout en faisant attention à ne pas dessiner de manière trop évidente pour que l’imposteur ne devine pas le thème !

●Startups

Six entreprises qui vont changer le monde ! Vous êtes l’un des investisseurs qui croit en leur potentiel. Investissez comme un fou et remportez le jackpot ! Seul un investisseur peut gagner de l'argent avec une même entreprise. Tentez d’interpréter les décisions de vos adversaires tout en utilisant votre capital et vos trois cartes si vous souhaitez devenir le plus grand actionnaire ! La chance seule ne vous suffira pas. Utilisez également vos neurones pour analyser vos adversaires tout en réfléchissant à votre jeu !

●Moon Adventure

Vous voilà bloqués sur la lune suite à une gigantesque tempête magnétique en provenance du soleil qui a éparpillé toutes vos réserves terrestres à la surface de notre satellite.

Votre équipe d’astronautes essaie désespérément de récupérer les réserves perdues, alors que les niveaux d’oxygènes continuent de baisser.

Moon Adventure est un jeu de société coopératif où tous les joueurs cherchent à compléter la mission ensemble.

Fiez-vous à votre instinct et vos amis pour rentrer sains et saufs à la base !