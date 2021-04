Road 96 la fusion entre jeu narratif et procédural s'annonce sur Nintendo Switch

Annoncé lors des Game Awards 2020 le jeu narratif procédural Road 96 vient à la fois de se dévoiler dans une nouvelle bande-annonce à l'occasion de cet Indie World mais il vient aussi de confirmer son arrivée prochaine sur Nintendo Switch. Pour l'instant nous n'avons pas plus qu'un vague 2021 comme horizon de sortie mais le titre s'annonce intéressant et compliqué au vu de ces nouveaux extraits de gameplay.



Été 1996, c’est le jour J.



Vous prenez la route à pieds. Aventure. Liberté. Évasion. Courses poursuites. Fuyez le régime. Restez en vie.



Au cours de ce périlleux road trip jusqu’à la frontière, vous rencontrerez des personnages hauts en couleur, et découvrirez les histoires et secrets qui les unissent dans une aventure en constante évolution.

Mais chaque kilomètre parcouru présente un nouveau choix. Par vos décisions, vous pourrez changer votre aventure, changer les gens que vous rencontrez, et peut-être même changer le monde.



Des milliers de routes traversent la nation autoritaire de Petria.

Laquelle allez-vous emprunter ?







Road 96 est un road-trip aussi beau que délirant. Votre propre périple vers la liberté, rempli de lieux saisissants et de personnages intrigants.



Une aventure narrative en constante évolution, inspirée de Tarantino, des frères Coen et de Bong Joon-ho. Par les créateurs primés de Soldats Inconnus et Memories Retold. Développé en collaboration avec OMEN Presents (HP inc.)



De l’action, de l’exploration, des moments contemplatifs, mélancoliques, des aventures humaines et des situations insolites. Le tout sur fond de régime autoritaire et oppressif.



Un style visuel époustouflant, une bande-son à base de tubes des années 90, des milliers de chemins différents… Tout contribue pour permettre à chaque joueur de créer ses propres histoires sur Road 96.