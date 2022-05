Indie World : découvrez tous les nouveaux jeux indépendants de la Nintendo Switch - voir et revoir la vidéo

En attendant le prochain Nintendo Direct (généralement publié en milieu d'année...) c'est un Indie World que Nintendo nous invite à découvrir dès aujourd'hui afin de mettre en lumière quelques-uns des titres indépendants qui vont venir grossir le catalogue de la Nintendo Switch dans les jours et semaines à venir. On peut d'ailleurs s'attendre à de nouveaux jeux qui sortiront aujourd'hui dans la foulée de la publication de la vidéo. Il y a des tas de jeux que l'on attend depuis longtemps déjà comme Fall Guys : Ultimate Knockout ou encore Hollow Knight : Silksong... Evidemment, on espère de belles surprises comme on en découvre quelque fois sur l'eShop. Dans tous les cas, notre body est ready et on vous invite à revenir dès 16h (heure de Paris) pour découvrir ensemble ce nouvel Indie World.

Evidemment dans la foulée, on vousà concocté la liste de tous les jeux présentés ICI avec des news spéciales pour les annonces les plus marquantes.

VOIR ICI TOUS LES DETAILS ET TOUS LES JEUX ANNONCES