Unicorn Overlord - Le nouveau titre de Vanillaware et Atlus se dévoile sur Nintendo Switch

Une association entre Atlus et Vanillaware, ça ne peut que présager du bon, voire du très bon. Nous aurons en tout cas l'occasion de nous en rendre compte très bientôt avec l'annonce lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), de leur nouveau jeu dénommé Unicorn Overlord. Attendu pour le 8 mars 2024 , nous vous laissons découvrir ci-dessous la première bande-annonce de cet RPG-Tactique au chara-design bien marqué une nouvelle fois.

Affrontez le destin et embarquez dans une aventure royale afin de reconquérir votre royaume dans le RPG intemporel Unicorn Overlord. Signé par les créateurs de 13 Sentinels: Aegis Rim, Unicorn Overlord, allie exploration d'un monde dynamique à un système de combat innovant dans la pure tradition de Vanillaware Parcourez un monde dynamique, prenez la tête d'une armée de plus de 60 personnages uniques, réalisez des actes héroïques et gagnez en renommée parmi cinq nations. Libérez votre royaume, reprenez votre destin en main ! Unicorn Overlord fera son arrivée le 8 mars 2024 sur Nintendo Switch.