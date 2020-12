Very Very Valet : un party game pas comme les autres annoncé sur Nintendo Switch

Aujourd'hui était une journée riche en information du côté de la scène indépendante car un Indie World y était organisé. Une bonne occasion de faire le plein d'informations sur les jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch.

En l'occurrence, c'est Very Very Valet qui s'est montré lors de cet événement nous dévoilant ainsi un peu de son gameplay frénétique. Développé par Toyful Games, dans la peau d'un chauffeur votre objectif sera de déplacer, garer et rendre des voitures à vos clients dans plus de 20 décors différents. Un concept qui par ailleurs rappellera pour certains les jeux flash d'époque où le but était de garer sa voiture Accessible jusqu'à trois autres joueurs, le jeu promet des soirées endiablées entre amis. Découvrez son trailer ci-dessous.

Very Very Valet est attendu pour le début 2021 sur Nintendo Switch en tant qu'exclusivité temporaire.

Source : Youtube