A Little to the Left - Rangez vos affaires et faites attention au chat

Avez-vous déjà rêvé de ranger vos affaires... Virtuellement et sans avoir à faire de véritables efforts ? Si tel est le cas A Little to the Left est probablement fait pour vous. Dans ce jeu d'énigmes et de puzzles de rangement à solutions multiples vous devrez ranger vos affaires tout en faisant attention au méchant chat qui tentera régulièrement de saper votre moral, votre travail et votre autorité en dérangeant vos objets. Disponibles dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, A Little to the Left vous coûtera 14,99 euros et vous propose pas moins de 75 petits tableaux à compléter.

