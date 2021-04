Last Stop nous donne rendez-vous en bande-annonce

Les éditeurs indépendants Annapurna Interactive nous présentent Last Stop un jeu très porté sur l'histoire qui va connecter trois histoires différentes en une avec une touche de surnaturelle. Un titre assez atypique attendu en juillet prochain et créé par les créateurs de Virginia qui fut récompensé aux Bafta 2017.

Un jeu vidéo qui traite de vies secrètes, de liens qui se créent et de la magie que l’on trouve dans la vie de tous les jours.



Last Stop est une aventure pour un joueur à la troisième personne, qui se déroule dans le Londres d’aujourd’hui.



Écrit et développé par Variable State, les créateurs du jeu primé Virginia, Last Stop raconte trois histoires interconnectées avec trois personnages principaux à incarner.



- Donna, une ado qui plane un peu et se sent prisonnière d’un milieu étouffant et d’une grande sœur qui la protège trop. Quand elle sort, Donna recherche les frissons de l’adolescence avec ses amis Becky et Vivek, mais elle trouve davantage que ce qu’elle attendait lorsque ce trio se transforme en kidnappeurs lors d’un jeu de détectives amateurs qui tourne mal.



- John, un père divorcé d’âge mûr et surmené. Accablé par les dettes et le stress de la monoparentalité, John jalouse en secret la vie facile et libre de son voisin célibataire de vingt ans, Jack. Quand ces deux-là deviennent victimes d’un inconnu vengeur, un objet ancien maudit menace de transformer leurs vies pour toujours.



- Meena, une professionnelle à l’ambition dévorante, qui se bat pour obtenir les mêmes satisfactions dans sa vie personnelle que celles que lui procure un emploi qui la passionne. Alors que Meena lutte pour obtenir une promotion cruciale contre une collègue arriviste, une chose ancienne semble prendre vie dans le sous-sol de son lieu de travail.



Last Stop inclut une bande originale du compositeur Lyndon Holland récompensé par la BAFTA, et exécutée par l’orchestre philharmonique de Prague.



Incarnez 3 personnages uniques. Faites des choix pour façonner leurs conversations. Entrez dans leurs vies et découvrez où vous mènera chacune de leurs histoires personnelles.