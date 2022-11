Indie World 09.11.2022 : toutes les annonces et tous les jeux

Aujourd'hui, à 18H, Nintendo nous a proposé un nouvel Indie World qui a fait le plein de Nindies à sortir sur Nintendo Switch. Retrouvez ci-dessous toutes les annonces de ce Nintendo Direct spécial jeux indépendants. En prime, vous pouvez avoir tous les détails de chaque jeu grâce à nos news dédiées (en cliquant sur les liens "voir notre news") Et si ça ne suffit pas, retrouvez aussi les communiqués de presse. Enjoy

Voilà, c'est tout pour cette fois ! Notez que trois jeux sont disponibles dès aujourd'hui sur l'eShop:

Pour plus de détails, retrouvez les jeux présentés dans le communiqué de presse officiel :

Venba par Visai Games : venez goûter à ce savoureux jeu de cuisine narratif dans lequel vous aidez une mère indienne qui vient d’émigrer au Canada, à renouer avec ses racines en cuisinant de délicieux plats du sud de l’Inde. Découvrez une histoire d’amour et de peines à travers des conversations à choix multiples, tentez de recréer des recettes familiales perdues et laissez-vous porter par une bande-son inspirée des musiques de l’Inde. Venba sortira au printemps 2023 sur Nintendo Switch.

GOODBYE WORLD par ISOLATION STUDIO et PM Studios, Inc. : GOODBYE WORLD suit Kanii et Kumade, deux amies et développeuses indépendantes luttant pour trouver l’idée parfaite pour leur prochain jeu. Découvrez leur histoire en parcourant les stages d’un jeu de plateformes et d’énigmes d’inspiration rétro tout en suivant leurs luttes quotidiennes. Leur amitié survivra-t-elle aux difficultés qu’elles rencontreront ? GOODBYE WORLD arrive ce mois-ci sur Nintendo Switch.

Have a Nice Death par Magic Design Studios et Gearbox Publishing : incarnez la Mort, le PDG de Death Inc. en personne, dans ce roguelike d’action en 2D dessiné à la main. Découvrez et explorez les départements les plus obscurs de Death Inc. générés de manière procédurale et utilisez un arsenal d’armes et de sorts pour remettre vos employés sur le droit chemin et rétablir l’équilibre des âmes. Have a Nice Death sortira le 22 mars 2023 sur Nintendo Switch et sera dès aujourd’hui disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

Aka par Cosmo Gatto et Neowiz : incarnez Aka, un guerrier ayant raccroché les armes, et trouvez la paix intérieure sur une île paradisiaque dans ce jeu prenant place dans un petit monde ouvert. Explorez des îles créées à la main, dotées de monts majestueux, de forêts tropicales denses et de sources chaudes accueillantes, et prenez soin de la faune et de la flore locales, construisez-vous un abri, fabriquez divers objets ou bien encore nourrissez d’adorables dragonnets. De multiples quêtes attendent Aka avant qu’il ne doive faire face aux fantômes de son passé. Aka sortira le 15 décembre 2022 sur Nintendo Switch.

Pepper Grinder par Ahr Ech et Devolver Digital : après avoir été victime d’un naufrage et du vol de son trésor, Pepper doit utiliser sa fidèle foreuse pour récupérer ce qui lui appartient dans ce jeu d’action-aventure qui ne manque pas de piquant. Traversez un monde animé et coloré avec une mécanique de forage fluide et des sauts improbables. Frayez-vous un chemin avec Grinder et trouvez de nouveaux forets afin de semer le chaos et de résoudre d'ingénieux casse-têtes. Collectionnez des joyaux et d’autres trésors lors de vos aventures, puis échangez-les dans des boutiques pour améliorer Pepper, ouvrir de nouveaux itinéraires sur la carte et mettre la main sur des stickers pour votre album. Pepper Grinder sortira en 2023 sur Nintendo Switch.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly par Toge Productions et Chorus Worldwide Games : le simulateur de barista et visual novel narratif revient pour un nouvel épisode ! Depuis le comptoir de votre café nocturne, rencontrez des personnages humains et non-humains hauts en couleur et apprenez à les connaître en leur servant des boissons. Faites des expérimentations pour trouver le breuvage parfait pour chaque client, éblouissez-les avec votre maîtrise du « latte art » et découvrez des recettes secrètes. Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly arrivera au printemps prochain sur Nintendo Switch.

ONI: Road to be the Mightiest Oni par KENEI DESIGN et Clouded Leopard Entertainment : incarnez un démon guerrier vengeur dans ce jeu d’action-aventure en 3D. Après avoir été vaincu par un héros du folklore japonais, Kuuta se rend sur une petite île où il s’allie à un esprit nommé Kazemaru. D’anciens démons rôdent dans les vastes plaines et les imposantes forêts de l’île. Pour les vaincre, vous devrez contrôler vos deux personnages en même temps avec un seul Joy-Con. Utilisez le gourdin de Kuuta pour attaquer vos ennemis puis invoquez Kazemaru pour aspirer leur esprit. ONI: Road to be the Mightiest Oni sortira le 9 mars 2023 sur Nintendo Switch.

Desta: The Memories Between par ustwo games : les créateurs de Monument Valley reviennent avec un roguelike aux personnages forts, à l’histoire prenante et doublé d’un jeu de ballon métaphorique. Chaque nuit, Desta plonge dans un mystérieux monde onirique empli de souvenirs morcelés, de lieux antiques, de visages oubliés et de sphères magiques à lancer dans des jeux de ballon irréels au tour par tour qui peuvent déterminer le cours des conversations menées dans les rêves. Desta: The Memories Between sortira en début d’année prochaine sur Nintendo Switch.

A Space for the Unbound par Mojiken, Toge Productions et Chorus Worldwide Games : un jeu d'aventure au pixel art impressionnant se déroulant dans l'Indonésie rurale de la fin des années 90. A Space for the Unbound conte l’histoire d’un garçon et d’une fille dotés de pouvoirs surnaturels. Lorsqu’une mystérieuse puissance menace soudainement leur existence, ce jeune couple doit explorer leur ville, faire face à la fin du monde et peut-être au passage en apprendre plus l’un sur l’autre. A Space for the Unbound sortira le 19 janvier 2023 sur Nintendo Switch.

Dordogne par Un Je Ne Sais Quoi, Umanimation et Focus Entertainment : plongez au cœur d’une expérience narrative et incarnez Mimi qui, enfant, a passé tous ses étés en Dordogne. Aujourd’hui, elle retourne dans la maison de sa défunte grand-mère et découvre que celle-ci lui a laissé de nombreuses lettres et secrets de famille à découvrir. Jouez à la fois dans le passé et le présent en arpentant les pittoresques campagnes françaises à travers les yeux de la Mimi âgée de 10 ans, et explorez la maison de sa grand-mère dans le présent. Découvrez l’étroite relation qui liait une grand-mère à sa petite fille en collectant des photos, des objets et des mots, et utilisez-les pour remplir le journal de Mimi et conserver ces précieux souvenirs. Dordogne sortira au printemps 2023 sur Nintendo Switch.

Botany Manor par Balloon Studios et Whitethorn Games : incarnez Arabella Greene, une botaniste à la retraite du 19e siècle possédant un manoir, prenez soin de ses magnifiques jardins et préservez une collection de plantes oubliées en résolvant des énigmes botaniques. Inspectez le manoir pour trouver des indices et des documents pour améliorer vos talents et en apprendre davantage sur Arabella. Botany Manor éclora l’an prochain sur Nintendo Switch.

Once Upon a Jester par Bonte Avond et Crunching Koalas : Sok et Jester, deux meilleurs amis, ont échafaudé un plan terriblement ingénieux pour voler un diamant royal. Seul hic : pour que leur plan fonctionne, ils doivent se faire inviter au spectacle théâtral royal, où seule la crème de la crème est conviée à jouer. Ce duo va devoir improviser au cours de chaque représentation pour surpasser la concurrence dans un périple aussi mouvementé qu’hilarant à travers un royaume fantastique empli de personnages et de spectacles loufoques. Once Upon a Jester fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch.

Rogue Legacy 2 par Cellar Door Games : n’importe qui peut devenir un héros dans la suite de ce rogue-lite populaire où l’aventure change à chaque partie. Que vous soyez un barde atteint de vertige ou un chevalier daltonien, votre objectif reste le même : collecter des trésors, construire votre château et assurer votre lignée. Chaque nouvel héritier bénéficie des améliorations déjà débloquées et est doté de traits et de capacités uniques. La version Nintendo Switch du jeu inclut aussi la mise à jour « Héros légendaires » qui ajoute beaucoup de contenu, dont des dizaines de sous-classes et d’objets. Rogue Legacy 2 sortira dans la journée sur Nintendo Switch.

Blanc par Casus Ludi et Gearbox Publishing : dans le spectaculaire monde monochrome de Blanc, un faon et un louveteau doivent apprendre à compter l’un sur l’autre pour retrouver leur famille respective. Au fil de cette aventure en coop, ce duo improbable va devoir coordonner ses efforts et tirer parti des forces de chacun pour surmonter les obstacles dressés à travers un paysage enneigé. Blanc est un titre jouable en coop en multijoueur local* comme en ligne**, et entièrement dénué de texte pour que toutes et tous puissent l’apprécier. Blanc sortira le 14 février 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch et sera dès aujourd’hui disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

A Little to the Left par MAX INFERNO et SECRET MODE : A Little to the Left est un jeu de réflexion cozy qui demande de trier, d’empiler et d’organiser des objets du quotidien de manière agréable. Un chat malicieux aimant semer la zizanie prendra cependant un malin plaisir à pointer le bout de son museau pour semer le chaos. Le jeu comporte plus de 75 casse-têtes à résoudre, dont la plupart acceptent plusieurs solutions. A Little to the Left fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch.

Sports Story par Sidebar Games : dans ce RPG centré sur le sport, vous devrez grimper au classement et prouver votre talent aussi bien au golf, qu’au tennis ou encore au football. En améliorant votre rang, vous débloquerez davantage de disciplines telles que le BMX, le volley-ball, le cricket et bien plus. Cependant, tout ne tourne pas autour du sport dans ce titre : sautez dans un train ou un hélicoptère et partez explorer des donjons, des ruines abandonnées ou encore de mystérieuses terres sauvages, ou bien encore profitez des attractions quotidiennes du centre commercial, visitez des boutiques spécialisées dans le sport et participez à des mini-jeux. Sports Story sortira en décembre 2022 sur Nintendo Switch.

L’Indie World a également présenté une multitude de titres indépendants à venir sur Nintendo Switch, dont WrestleQuest, l’aventure catcheuse suprême où catch pro et RPG fantasy s’entrechoquent pour la première fois et qui sortira en mai 2023 ; Wobbledogs Console Edition, une expérience relaxante de type bac à sable en 3D où les joueurs pourront élever leur propre meute de chiens mutants, qui sortira le 17 novembre et qui peut être précommandé dès aujourd’hui depuis le Nintendo eShop ; Storyteller, le jeu d’énigmes réactif récompensé qui invite les joueurs à (ré)écrire des histoires bien connues, et qui sortira le 23 mars 2023 en exclusivité console sur Nintendo Switch ; WORLD OF HORROR, un RPG roguelite 1-bit qui mettra les joueurs face à l’horreur cosmique et à de terribles légendes du folklore japonais, et qui sortira à l’été 2023 ; Curse of the Sea Rats, un jeu d’action-aventure épique au scénario riche et animé à la main mettant en scène des rats pirates aventuriers, qui sortira début 2023 ; et finalement, Inscryption, le titre acclamé par la critique mariant roguelike, construction de deck, énigmes d’escape-room et horreur psychologique, qui fera son arrivée le 1er décembre.