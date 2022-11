Once Upon a Jester - Que le spectacle commence sur Nintendo Switch

Sans doute l'un des titres les plus atypiques de ce dernier Indie World, Once Upon a Jester vous propose de prendre part à l'aventure de deux compagnons bien décidés à s'accaparer un trésor royal. Pour cela, ils vont monter une théâtre musical et devront tout faire pour se faire inviter au palais. Disponible dès maintenant au prix de 14,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons visionner un trailer ci-dessous.

Partez à l'aventure dans la peau de Jester. Parcourez le royaume avec votre ami Sok pour improviser des spectacles et jouer sur scène. Chantez à pleins poumons, faites des blagues et ravissez votre public pour vous rapprocher de vos compagnons et devenir la star du célèbre spectacle théâtral royal ! Les meilleurs amis Sok et Jester élaborent un plan malicieux pour voler le diamant royal ! Pour mener à bien leur plan, ils devront monter un spectacle d’improvisation théâtrale et faire mieux que les autres artistes. Avoir le meilleur spectacle du royaume est le seul moyen de se faire inviter au spectacle théâtral royal dans le palais royal, là où se trouve le cristal. Ils embarquent alors dans une aventure à travers le royaume, rencontrant des dizaines de personnages loufoques, donnant des spectacles improvisés et chantant à tue-tête. En cours de route, ils découvriront la liberté et le bonheur qu’apportent les arts créatifs. Vont-ils changer leurs mauvaises habitudes ?

Source : Nintendo