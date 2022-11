Have a Nice Death - La Mort s'invite sur Nintendo Switch avec un roguelike de l'enfer

Développé par Magic Design Studios et Gearbox Publishing, Have a Nice Death vous propose d'incarner ni plus ni moins que la Mort, dans un roguelike en 2D. Attendu pour le 22 mars 2023, le titre est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour découvrir ce qui vous attend, nous vous laissons visionner le trailer ci-dessous.

Incarnez la Mort, le PDG de Death Inc. en personne, dans ce roguelike d’action en 2D dessiné à la main. Découvrez et explorez les départements les plus obscurs de Death Inc. générés de manière procédurale et utilisez un arsenal d’armes et de sorts pour remettre vos employés sur le droit chemin et rétablir l’équilibre des âmes. Have a Nice Death sortira le 22 mars 2023 sur Nintendo Switch et sera dès aujourd’hui disponible en précommande sur le Nintendo eShop.