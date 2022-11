Inscryption - La dernière sensation indépendante débarque sur Nintendo Switch

Dernière petite pépite indépendante ayant fait parler de lui lors de sa sortie en octobre 2021 , Inscryption s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch dès le 1er décembre prochain . Dans ce jeu développé par Daniel Mullins Games et édité par Devolver Digital, vous devrez jouer de vos cartes pour venir à bout de ce casse-tête mental.

Si le titre n'a eu droit qu'à une courte mention lors de la section de jeux en vrac finale de cet Indie World, nul doute que Devolver Digital prendra rapidement la parole pour nous présenter le jeu et cette version Nintendo Switch plus en détails.

Le créateur de Pony Island et The Hex revient avec une nouvelle lettre d'amour aux jeux vidéo, complètement hallucinée et obsessionnelle. Inscryption est une odyssée personnelle qui prend la forme d'un jeu de cartes d'un noir d'encre qui mélange le rogue-like, la création de deck, les énigmes des escape-room et l'horreur psychologique. Mais ce n'est pas tout, car les cartes renferment des secrets encore plus noirs...

Escape the cabin with your Nintendo Switch in tow as Inscryption starts dealing its cards on December 1! pic.twitter.com/jvQ7SnPHJX