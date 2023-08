Devolver met à l'honneur ses jeux reportés à 2024 dans un Showcase spécial à suivre lundi

Devolver Digital est un éditeur indépendant américain que l'on connaît notamment pour ses jeux à succès Serious Sam et Hotline Miami. La société est très prolifique. Dernièrement, Devolver a notamment édité des titres comme Fall Guys, Gris, My Friend Pedro, Trek to Yomi, Cult of the Lamb, Return to Monkey Island ou encore Inscryption. L'entreprise est aussi connue pour son humour débridé et ses vidéos d'annonce parodiques. On se souvient notamment de sa conférence à l'E3 2017 organisé pour annoncer que... Devolver n'avait rien à annoncer !

Dans la même veine, Devolver nous donne rendez-vous demain à 17h (heure de Paris) pour suivre un showcase spécial intitulé Devolver Delayed dans lequel on découvrira des jeux dont la sortie a été reportée en 2024 ! C'est assez inattendu mais au moins, ça a le mérite d'être clair (et la société demande pardon aux joueurs par avance !)

Evidemment, pour le moment, on ne sait pas encore ce qu'on y trouvera mais peut-être aurons-nous des nouvelles de Neva, le nouveau jeu des développeurs de Gris, de Human Fall Flat 2, ou encore de The Talos Principle 2 qui pour le moment est prévu en 2023 sur PS5 et Xbox Series.

Rendez-vous ici même lundi 7 août à 15h (heure de Paris) pour suivre ensemble, ce Devolver Delayed Showcase.

Pour rappel, un autre simili "Nintendo Direct", cette fois dédié aux Pokémon est prévu le lendemain mardi 8 août à 15h - voir détails ICI.

