Cult of the Lamb dépasse le million de ventes et annonce des mises à jour

Disponible depuis le 11 août dernier , Cult of the Lamb, le jeu de gestion de culte édité par Devolver Digital connaît déjà un franc succès. Ses développeurs viennent en effet d'annoncer que le jeu s'est d'ores et déjà vendu à plus d'un million d'exemplaires, une excellente performance pour ce jeu indépendant développé par Massive Monster, un studio australien.

Pour fêter ce joli score, Massive Monster et Devolver Digital ont annoncés que le jeu connaîtrait bientôt des mises à jour de contenu gratuites. De quoi récompenser le million de joueurs ayant accordé leur confiance aux développeurs. Il est d'ailleurs toujours possible d'acquérir gratuitement un superbe skin des dévots de Cthluhu en achetant le jeu avant le 25 août .

The Lamb has blessed 1 MILLION players in our first week!



We are eternally grateful for your devotion and our team is committed to improving the game with tweaks, fixes and free major content updates.



This is only the beginning as there's so much room for this Cult to grow!