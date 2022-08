Cult of the Lamb - Un beau culte ne se forme pas en un jour

Dernier titre de Massive Monster et de Devolver Digital, Cult of the Lamb vous propose de découvrir une aventure rocambolesque où vous contrôlez un agneau posséder dont le but sera de créer un culte obscure. Mais un beau culte ne se fait pas sans embuche, et vous devrez affronter les quatre prélats de l'apocalypse pour mener votre plan à bien. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous, mettant l'accent sur la partie gameplay du titre. Pour rappel, Cult of the Lamb est attendu pour le 11 août prochain sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. A noter que si vous précommandez ou achetez le jeu sur Switch avant le 25 août, un skin exclusif des dévots de Cthulhu sera offert.