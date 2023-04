Cult of the Lamb - Une mise à jour gratuite arrive en avril

Cult of the Lamb est sorti sur Nintendo Switch le 11 août dernier et le titre de Massive Monster Games vient de profiter de cet Indie World pour nous donner des nouvelles. Dès le 24 avril prochain , les joueurs pourront gratuitement télécharger la mise à jour "Relics of the Old Faith" qui contiendra de nouvelles façons de propager l'évangile de la Secte du Mouton grâce à de puissantes capacités, de nouveaux personnages et de nouveaux défis.

Serez-vous prêt à accueillir en vous l'amour de la Secte du Mouton ? Une chose est sûre, il ne vous faudra pas attendre longtemps pour le découvrir ni débourser le moindre sou !

Réjouissez-vous, agneaux de bonne volonté ! Massive Monster et Devolver Digital proclament l’arrivée du premier contenu additionnel majeur pour l’excellentissime Cult of the Lamb : Relics of the Old Faithsortira sur PC et consoles le 24 avril, au prix public conseillé de 0 €.

Cette glorieuse mise à jour offre un tout nouveau scénario : un être mystérieux vous demande de partir en croisade pour terrasser ennemis et boss à l’aide de Reliques, des objets puissants qui confèrent divers effets uniques à votre Agneau préféré. Les combats vont prendre une tout autre tournure ! Effectuez des Sermons pour débloquer les nouvelles Reliques, et conservez-les précieusement dans votre Livre des Reliques pour en apprendre plus sur l’univers du jeu, et notamment les mystérieux « Trois Canards ».

L’amélioration des combats passe par l’arrivée des Heavy Attacks, qui offrent à l’Agneau en chef de nouvelles manières de castagner l’adversité, toujours plus redoutable et nombreuse. Maîtrisez vos nouveaux pouvoirs à la perfection pour venir à bout de vos ennemis, plus retors et sournois que jamais !

Mais gérer un culte, ce n’est pas seulement combattre et convertir de nouveaux adeptes. Relics of the Old Faith offre également un tas de nouveautés pour assurer joie et prospérité à votre belle communauté. Désignez un adepte pour préparer la popote dans la rutilante Cuisine : choisissez parmi les 30 plats disponibles pour sustenter les masses, qui auront tout le loisir de siester dans les Shared Shelters qui accueillent jusqu’à 3 créatures en même temps. La Crypte vous permet de stocker dignement les cadavres de vos ouailles, tandis que les Farm Plot Signs apportent un écot esthétique certain, en plus d’encourager les adeptes à mieux organiser leurs récoltes.

Vos suivants continueront d’évoluer vers de nouvelles formes bizarres suite à cette mise à jour : blaireaux, pingouins, ratons laveurs et autres animaux mignons peuvent désormais être immortalisés grâce au nouveau Mode Photo.

La ritournelle entêtante de Relics of the Old Faith s’écoute en boucle sur cultofthelamb.com.