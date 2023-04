My Time at Sandrock - Rebâtissez une ville perdue au milieu d'un désert dès cet été sur Nintendo Switch

Après My Time at Portia paru en 2019 sur Nintendo Switch, Pathea Games revient sur la console hybride pour nous proposer son dernier titre My Time at Sandrock. Disponible en accès anticipé sur Steam depuis l'année dernière, le titre vous invite cette fois-ci à re-développer une ville quasi abandonnée située en plein milieu d'un désert. Proposant un scénario plus poussé et de nouvelles fonctionnalités pour votre atelier, My Time at Sandrock sera officiellement disponible sur Nintendo Switch dans le courant de l'été 2023 .

À PROPOS DE CE JEU

My Time at Sandrock, tout comme My Time at Portia, se déroule dans un monde post-apocalyptique, 300 ans après que le Jour du Désastre a détruit la plupart des technologies modernes.

Après avoir accepté une offre d'emploi pour devenir l’artisan.e le ou la plus récent.e de Sandrock, vous arriverez dans la ville-état sauvage et robuste, où ce sera à vous et à vos fidèles outils de redonner à la communauté sa gloire d'antan. Rassemblez des ressources pour construire des machines, devenez ami avec les habitants et défendez Sandrock contre les monstres, tout en sauvant la ville de la ruine économique !

Développez votre atelier

Transformez votre atelier délabré en une installation de production bien huilée ! Utilisez un ensemble complexe de machines pour traiter des matériaux et produire des pièces de gigantesques structures avant de les assembler pièce par pièce pour aider Sandrock à prospérer.

Créez des centaines d’objets uniques à votre établi pour décorer votre domicile, pour offrir aux résidents de Sandrock, ou pour rendre service aux requêtes de la communauté.

Explorez les vastes déserts qui entourent la cité-état de Sandrock. Plongez dans des ruines pour trouver des reliques de l'Ancien Monde, cherchez des matériaux dans des endroits difficiles d'accès, ou passez du temps à vous détendre à Sandrock avec vos voisins.

Découvrez une histoire détaillée comprenant des centaines de quêtes secondaires et plus de trente personnages inédits. Passez du temps à apprendre à connaître les habitants de Sandrock et à découvrir leurs histoires en nouant des liens significatifs en cours de route.

Passez rapidement du combat de mêlée au tir à la troisième personne dans des batailles d'action dynamiques. Utilisez de nouvelles armes et le mécanisme de rupture de défense à votre avantage, ou augmentez vos statistiques pour simplement écraser les batailles !

Dépensez vos points d’expérience pour monter votre artisan.e de niveau et déverrouiller des compétences. Devenez un.e maitre.sse artisan.e, spécialisez au combat ou concentrez-vous sur les interactions sociales avec des compétences qui conviennent à votre style de jeux.

Utilisez les bénéfices de votre atelier pour transformer une prairie vide en terres cultivables ;

Faites pousser des cultures pour plus de bénéfices ou pour cuisiner des mets délicieux;

Participez à des festivals avec les résidents de Sandrock;

Decouvrez des secrets et bien plus encore!

Les Portiens et les nouveaux artisans qui n'ont jamais mis les pieds à Portia trouveront un nouveau monde amusant avec beaucoup de choses à explorer à leur rythme, ainsi que des histoires de PNJ différentes pour améliorer la rejouabilité. Les artisans expérimentés retrouveront tout ce qu’ils ont apprécié dans My Time at Portia et trouveront bien plus encore. Vous vous sentirez comme chez vous, dans le merveilleux jeu de simulation de vie qu'est My Time at Sandrock.