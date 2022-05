Gibbon: Beyond the Trees - Sauvez les singes en vous déplaçant de branches en branches à pleine vitesse

Aussitôt annoncé, aussitôt disponible , Gibbon: Beyond the Trees ne vous aura pas laisser le temps de se faire désirer puisque le titre a profité de cet Indie World pour à la fois s'annoncer sur Nintendo Switch et pour annoncer sa disponibilité immédiate sur l'eShop. Vendu au prix de 13,99 euros (actuellement soldé à 9,37 euros jusqu'au 10 juin prochain ), le titre développé par Broken Rules vous emmènera à la rencontre des gibbons, ces singes en grand danger et vous initiera à l'art de la brachiation (se déplacer de branche en branche) dans un mode histoire aussi court que tragique et dans un mode infini dans lequel vous devrez redoubler d'adresse.

Gibbon: Beyond the Trees est une aventure dessinée à la main qui suit l'histoire d'un gibbon perdu qui se lance dans un dangereux voyage vers des terres inconnues. Courez vers la liberté en mode libération, ou plongez dans un récit d'une heure racontant la lutte réelle vécue par les animaux à travers le monde.







Maîtrisez l'art de la brachiation (déplacement de branche en branche) à grande vitesse du gibbon, avancez de plus en plus vite, en réalisant des sauts périlleux spectaculaires et en vous lançant plus haut et plus loin dans les airs avec l'aide de vos compagnons gibbons. Ressentez l'euphorie de la vie dans une jungle sauvage. Fonctionnalités Traversez la jungle comme un véritable gibbon, en utilisant les mouvements dynamiques et fluides de la brachiation, le balancement de branche en branche pratiqué par les singes.

Maîtrisez des acrobaties ; faites-vous attraper en plein saut par un autre gibbon qui vous lancera dans les airs.

Une aventure émouvante d'une famille de gibbons qui essaye de survivre malgré la menace humaine envahissante.

Plongez dans un récit d'une heure en mode histoire, ou courez vers la liberté à travers une jungle générée en temps réel en mode libération.

De superbes graphismes 2D peints à la main qui donnent vie à un monde qui disparaît rapidement.

Explorez des environnements variés, des jungles sauvages de l'Asie du Sud-Est au monde humain trépidant qui l'entoure.

Gibbon: Beyond the Trees traite de sujets environnementaux difficiles, mais d'actualité, notamment la déforestation, le braconnage et le changement climatique.