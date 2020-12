Among Us est désormais disponible sur Nintendo Switch

Cerise sur le gâteau ! Le tant attendu Among Us arrive... aujourd'hui sur l'eShop de la Switch. Saurez-vous trouver qui est l'imposteur dans ce jeu de coopération en ligne où vous devrez survivre en démasquant les mensonges de vos coéquipiers ? Le jeu d'InnerSloth multiplement nommé durant cette édition des The Game Awards trouve donc enfin sa place sur Nintendo Switch. Il devrait être disponible dans les prochaines heures (le temps que l'eShop se mette à jour). Plus d'informations, notamment sur son prix ou si le jeu bénéficiera du cross-platform avec le Pc, ses éditions consoles et ses éditions mobiles sont à venir ultérieurement. Tenez-vous donc prêt à très bientôt jouer avec vos amis sur Switch au party-game le plus populaire en ce moment ! Retrouvez son annonce en vidéo ci-dessous ainsi que le résumé trouvable sur sa fiche eShop.

Un jeu de coopération/trahison jouable de 4 à 10 joueurs, en ligne comme en local... et qui se passe dans l'espace !