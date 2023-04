Indie World : Nintendo Direct spécial jeux indépendants à voir MAINTENANT

Ne manquez pas aujourd'hui dès 18h un nouvel "Indie World", une vidéo de près de près de 20 minutes entièrement dédiée aux jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch. Comme toujours on espère de belles surprises et des jeux qui sortiront dans la foulée sur l'eShop. Pour ne rien rater, soyez au rendez-vous dès 18h (heure de Paris) ici même ou sur la page Youtube de Nintendo sachant que dans la foulée, on vous prépare une news vous détaillant toutes les annonces ICI.