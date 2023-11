Indie World - 14.11.2023 : le Nintendo Direct des jeux indépendants à voir et à revoir

Pour les fans de Nintendo, le mardi, c'est Nindies ! Dans la série quand il n'y en a plus, il y en a encore, Nintendo nous propose de découvrir aujourd'hui dès 18 heures (heure de Paris) et pendant près de 20 minutes une sélection de jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch via un nouveau Indie World ( le Nintendo Direct des jeux indépendants). Pour mémoire, le dernier Indie World a été diffusé le 19 avril 2023 . Il nous avait permis d'avoir des infos et des dates sur des jeux comme OXENFREE II: Lost Signals, Crime O'Clock ou encore Blasphemous II (voir toutes les annonces ICI).

Alors que nous réserve Nintendo pour ce nouveau rendez-vous ? Pour le découvrir soyez au rendez-vous ici même dès 18h . Pour ne rien rater, on vous prépare, comme d'habitude une news spéciale (ici) qui affichera toutes les annonces au fur et à mesure et des news dédiées pour les annonces les plus importantes.

Attention, ça commence !

Retrouvez toutes les infos et toutes les infos à retenir dans notre news spéciale ICI

,