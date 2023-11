Indie World 14.11.2023 : toutes les infos et toutes les annonces

Aujourd'hui, Nintendo nous invite à découvrir un nouveau Indie World de 20 minutes avec de nouveaux jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch. Certains disponibles dans la foulée. Pour toutes celles et ceux qui prendraient le train en marche ou n'auraient pas le temps, ou encore qui voudraient avoir une vue d'ensemble de la vidéo, retrouvez ici même toutes les infos et toutes les annonces. Et sinon, vous pouvez voir et revoir la vidéo ICI

Toutes les annonces de l'Indie World du 14 novembre 2023

Jeux à venir sur Nintendo Switch

Shantae est de retour avec Shantae Advance : Risky Revolution ! Un jeu GBA inachevé qui finalement débarque avec ses graphismes old school sur Nintendo Switch avec en prime un mode battle multijoueur. Sortie en 2024

Jeux disponibles dès aujourd'hui

HOWL : jeu de tactique au tour par tour disponible dès aujourd'hui avec, en prime une démo gratuite !

: jeu de tactique au tour par tour disponible avec, en prime une démo gratuite ! Backpack hero : un jeu d'aventure et de tactique - disponible dès à présent

: un jeu d'aventure et de tactique - disponible Enjoy The Diner : disponible dès à présent

: disponible Passpartout 2: The Lost Artist : disponible dès à présent

,Retrouvez le communiqué de presse officiel ci-dessous avec une courte présentation des jeux :